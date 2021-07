Insulti razzisti contro 3 calciatori inglesi, Twitter e Facebook sospendono decine di account

Dopo gli insulti razzisti ricevuti dai tre calciatori inglesi "colpevoli" di aver sbagliato i rigori nella serie contro l'Italia (Rashford, Sancho e Saka), Twitter e Facebook hanno annunciato di aver preso provvedimenti nei confronti di alcuni utenti.

"Gli atroci insulti razzisti diretti ai giocatori inglesi la scorsa notte non hanno assolutamente posto su Twitter", ha detto un portavoce del famoso social con sede a San Francisco. "Nelle ultime 24 ore, grazie alla combinazione di controlli automatizzati e al lavoro di decine di persone, abbiamo rapidamente cancellato oltre 1.000 tweet e sospeso in modo permanente un gran numero di account per violazione delle nostre regole".

Anche Facebook, la casa madre di Instagram, ha sottolineato di aver "rimosso rapidamente commenti e account che insultavano i calciatori inglesi", e ha promesso di "continuare a prendere provvedimenti contro chi infrange le regole. Niente risolverà questo problema dall'oggi al domani, ma ci impegniamo a proteggere i nostri utenti dagli insulti"..