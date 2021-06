Italia, Bastoni: "I veterani e il mister sono bravi a far inserire i giovani nel gruppo"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Italia sceso in campo nel successo contro il Galles, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita: "I veterani e il mister sono bravi a far inserire i giovani nel gruppo, siamo uniti dentro e fuori dal campo, penso si sia visto. Se Bonucci e Chiellini hanno vinto per 10 anni di fila un motivo c'è, cerco di captare i loro segreti pur mantenendo la mia personalità. Senza la mia famiglia non sarei niente, hanno fatto tantissimi sacrifici sin da quando ho 7-8 anni. Dedico questo momento a loro e alla mia ragazza".