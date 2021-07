Italia, Spinazzola out. Toni e Marchisio in coro: "Assenza importante, ma fiducia in Emerson"

L'assenza di Leonardo Spinazzola, infortunatosi gravemente contro il Belgio, è una degli argomenti più trattati nel pre partita della sfida fra l'Italia e la Spagna di questa sera. Sia Claudio Marchisio sia Luca Toni ai microfoni della Rai hanno detto la loro sull'argomento. "Spinazzola è una perdita importante, sappiamo tutti quanto sia stato importante. - spiega l'ex juventino - Ma confido nel gruppo e stasera sono convinto che Palmieri giocherà una buona gara anche se in stagione ha avuto poco spazio al Chelsea”. "Era uno dei giocatori più in forma e dispiace che non ci sia. Emerson Palmieri ha un compito non facile nel sostituire un giocatore che al momento ha pochi eguali in giro per l’Europa, ma bisogna stargli vicino e sostenerlo. - conclude l'ex centravanti – Voglio sottolineare però le parole di Spinazzola che ha già fissato il rientro e questo è molto importante per un calciatore quando subisce un infortunio di questo tipo”.