L'Italia in fondo a Euro2020? Belotti: "Piedi per terra, ma possiamo aspirare alla finale"

So che siamo solo all’inizio, ma pensi che potrete arrivare fino in fondo? Intervistato dalla UEFA, Andrea Belotti risponde anche a questa domanda: "Ci crediamo perché è un nostro obiettivo. Dopo aver toccato il punto più basso non andando ai Mondiali, l’obiettivo è stato subito quello di cercare di vincere questo Europeo. Sappiamo che ci possiamo arrivare ma dobbiamo comunque rimanere con piedi per terra e lavorare uniti di gruppo con la testa e concentrati verso ogni obiettivo, ogni partita. Solo così possiamo aspirare di giocarci la finale".