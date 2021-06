L'Ucraina ufficializza il motto (proibito per ora dalla UEFA) anti-Russia: "E' un saluto militare"

"Gloria all'Ucraina! Gloria agli eroi!" è il motto nazionale dell'Ucraina contestato fortemente dalla Russia per una evidente connotazione politica (i due Stati si contendono la Crimea, invasa dalla Russia). E' in trattativa con la UEFA (che nei giorni scorsi l'aveva proibito) per mantenere tale slogan, presente sulla maglia da gioco della nazionale di Shevchenko, ma nel frattempo Andrii Pavelko, presidente della Federcalcio di Kiev ma anche membro del Comitato Esecutivo UEFA, ha reso noto stamattina tramite Facebook che la federazione ha votato e reso il suo slogan ufficiale. 'Gloria all'Ucraina! Gloria agli eroi!' sarebbe un saluto militare, pertanto l'Ucraina non si farà problemi ad esibire slogan e stemma sulle maglie in tutte le competizioni ufficiali. Il caso diplomatico va avanti.