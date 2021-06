Lo scatto di Rabiot che diverte la Francia: "Quando stai tranquillamente aspettando gli ottavi"

Entrato a partita in corso contro il Portogallo, Adrien Rabiot si è destreggiato bene in campo... E fuori dal campo. Con uno scatto pubblicato su Instagram il centrocampista della Juventus ha divertito la Francia, dove la sua foto è divenuta presto virale. Seduto sul pallone a bordocampo, in attesa della ripresa del gioco fermato dall'arbitro per permettere le cure a Nelson Semedo. "Quando stai tranquillamente aspettando gli ottavi", scrive l'ex PSG dopo aver superato il turno. Tra i commenti spiccano quelli di Marcus Thuram e Presnel Kimpembé: "Sei un malato!", scherza il suo ex compagno a Parigi.