Low esalta l'avversario Cristiano Ronaldo: "È un calciatore che fa sempre la differenza"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani contro il Portogallo, Joachim Low ha speso belle parole per i prossimi avversari della sua Germania: "CR7 fa sempre la differenza, anche Bruno Fernandes è un calciatore che sta facendo molto bene. Noi però siamo un collettivo ben affiatato, in cui il giocatore più importante è il gruppo. Siamo pronti", le dichiarazioni del ct tedesco sull'attaccante della Juventus e il centrocampista del Manchester United.