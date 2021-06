Macedonia del Nord, Alioski: "Con l'Ucraina sarà una finale. Dobbiamo credere in noi"

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista della Macedonia del Nord Ezgjan Alioski ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Ucraina: “Siamo orgogliosi della prestazione contro l’Austria anche se il risultato non è stato buono, ma dobbiamo essere positivi. Ci stiamo concentrando sulla partita con l’Ucraina, stiamo studiando l’avversario e noi stessi per correggere gli errori della prima partita. Dobbiamo giocare il nostro calcio e credere in noi stessi perché questa sfida sarà come una finale per noi. - continua Alioski – L’Ucraina gioca un calcio offensivo, ha segnato due reti contro l’Olanda e sono i favoriti per questa gara, ma se riusciremo a far valere le nostre qualità e a giocare senza timori possiamo conquistare un risultato positivo”.