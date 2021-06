Marani su Tuttosport: "Gol di Chiesa affianca quelli storici di Capello e Zola a Wembley"

Sulle colonne di Tuttosport, Matteo Marani ha commentato il successo dell'Italia contro l'Austria: "Ci sono gol che si consegnano alla storia ancora prima di passare per la cronaca. Il sinistro di Chiesa, a completare il primo stop di destro, è una meraviglia che porta l’Italia ai quarti dell’Europeo, aspettando il nome del prossimo avversario da Olanda-Portogallo in programma oggi. Era probabilmente scritto che in azzurro ci salvasse uno dei calciatore più decisivi nell’ultima annata italiana: sua la doppietta al Milan a San Siro, nella prima sconfitta stagionale del Diavolo, suoi i gol con il Porto in Champions, purtroppo inutili per la Juventus. A Wembley no, a Wembley il gol del più celebre figlio d’arte del calcio italiano ha spinto l’Italia a superare un ostacolo che a un certo punto sembrava invalicabile, inespugnabile come le montagne in cui la squadra di Foda era rimasta in ritiro. La rete di Chiesa è un gol che in qualche maniera affianca quelli storici di Capello e Zola nel tempio d’Inghilterra, dove speriamo di tornare per la semifinale con la Francia. Non c’era altro modo di un colpo di classe per superare un avversario fisico, difficile, scomodo".