Mbappé e il diverbio con Giroud: "Poteva parlarmi negli spogliatoi... Ora conta solo la Francia"

Conferenza stampa per l’attaccante Kylian Mbappe dal ritiro della Francia. Il giovane campione del PSG torna in particolare su un diverbio avuto con Giroud nell’amichevole di martedì scorso con la Bulgaria: “Abbiamo parlato, ne abbiamo discusso: non è stato quello che mi ha detto a infastidirmi, è ciò che sente, ma il fatto che sia successo in pubblico. Sono rimasto un po’ toccato ma non ne faremo un grosso problema perché so che quando fai l’attaccante hai sempre la sensazione di non essere servito a sufficienza, anche più volte nella stessa partita. Avrebbe potuto dirmelo nello spogliatoio… La Francia comunque rimane la cosa più importante, il gruppo e questo Europeo. Questo micro-episodio ha leggermente stravolto ciò su cui eravamo concentrati, ma ora ci prepariamo tutti insieme”.