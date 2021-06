Muller sfotte: "Hai giocato solo 60'". L'mvp Gosens risponde: "Meglio 60 bene che 90 male"

Nel post partita di Portogallo-Germania si è verificato un divertente siparietto fra Robin Gosens e Thomas Muller. L’attaccante, commentando la grande prestazione di Gosens, ha scherzato “mettendo in dubbio” la bontà della sua gara visto che era stato sostituito dopo circa un’ora di gioco. “Come puoi uscire dopo 60 minuti?”, il messaggio di Muller all’esterno dell’Atalanta. Che in conferenza stampa ha così risposto: “Gli ho detto che è meglio giocare bene per 60 minuti piuttosto che male per 90…”. Il tutto is è chiuso con grandi risate all’interno della sala stampa.