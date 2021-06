Olanda, a Budapest capitan Wijnaldum userà una fascia per sostenere la comunità LGBT

vedi letture

Wijnaldum ne userà una pro-inclusione anziché quella standard

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Un cuore arcobaleno e la scritta 'One love' spiccheranno sul braccio del capitano dell'Olanda in occasione della sfida degli ottavi di Euro 2020 domenica a Budapest, capitale dell'Ungheria finita, per le leggi contestate dalla comunità Lgbt, al centro di polemiche e tensioni che hanno coinvolto anche la Uefa. Georginio Wijnaldum, a differenza delle prime tre partite del torneo, non utilizzerà la fascia standard con il logo della Uefa ma questa dedicata a una campagna che gli olandesi portano avanti dal 2020 per dimostrare come la nazionale, la federazione e altri protagonisti del mondo del calcio sono a favore dell'unità e contro esclusione e discriminazione. Indossandola, ha annunciato la nazionale olandese su Instagram pubblicando la foto della fascia, "vogliamo enfatizzare che noi, come Oranje, ci schieriamo per l'inclusione e l'unità". (ANSA).