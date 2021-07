Paura nella panchina dell'Italia: Oriali si ferisce ad un sopracciglio. Subito medicato

Attimi di pathos sulla panchina dell'Italia. Negli stessi momenti in cui veniva soccorso in campo l'infortunato Leonardo Spinazzola, accanto a Mancini, nella concitazione, il team manager azzurro Gabriele Oriali è rimasto ferito al sopracciglio sinistro. Rapida medicazione per lui, tornato subito a fianco del ct con tanto di vistoso cerotto.