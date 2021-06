Pogba mvp di Francia-Germania: "Ma senza i miei compagni non ci sarei riuscito"

Ai microfoni dell'emittente francese M6, l'mvp di Francia-Germania Paul Pogba ha parlato del successo sui tedeschi nella prima gara del girone: "Non penso a me, la prestazione della squadra è la più importante. Senza i compagni non avrei fatto così bene, mi hanno aiutato e si sono impegnati tutti al massimo. Questa è la vittoria di tutti, anche quelli che erano in panchina e in tribuna. Ci sono stati tanti discorsi sulla nostra forza, sul nostro attacco, sul gruppo della morte... Ora dobbiamo dimostrare chi siamo, sempre con umiltà".