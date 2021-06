Portogallo-Germania 2-4, R.Sanches: "E' stata una partita tra due grandi squadre"

Entrato nella ripresa, ha colpito anche un palo Renato Sanches. Come riportato dal sito dell'UEFA, il centrocampista portoghese ha analizzato così il risultato finale contro la Germania. "Certo è finita 4-2, ma abbiamo anche avuto occasioni per segnare, proprio come loro. È stata una partita tra due grandi squadre. Il risultato parla da sé, ma penso che abbiamo avuto occasioni per ridurre lo svantaggio. Indipendentemente dal fatto che giochi dall'inizio o meno, faccio sempre del mio meglio. Ovviamente tutti i giocatori vogliono giocare, ma dobbiamo rispettare le decisioni".