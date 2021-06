Rep. Ceca-Inghilterra, Foden nemmeno in panchina. Southgate: "È diffidato, non voglio rischiarlo"

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, a pochi minuti dalla sfida contro la Repubblica Ceca ha spiegato l'esclusione di Phil Foden, stasera nemmeno in panchina: "È diffidato e considerato che già perderemo due giocatori anche per gli ottavi di finale (Mount e Chilwell in isolamento, ndr) non voglio rischiare di perderne un terzo".