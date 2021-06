Russia, Dzyuba: "Gol subito nel nostro momento migliore, troppi errori imperdonabili"

C’è grande amarezza nelle parole di Artem Dzyuba, il capitano della Russia eliminata dall’Europeo dopo la pesantissima sconfitta per 4-1 contro la Danimarca. “Il primo gol dei nostri avversari è arrivato in un momento inaspettato e nel nostro miglior momento, stavamo giocando bene e tutto stava funzionando bene – spiega l’attaccante ai microfoni di Match Tv – e avevamo creato anche buone occasioni per andare in vantaggio: purtroppo non le abbiamo sfruttate, a questi livelli è un errore imperdonabile perché poi lo paghi”.