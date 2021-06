Sabatini: "L'Italia gioca con gioia. Verratti? Un rammarico, non riuscii a prenderlo al Palermo"

"La Nazionale gioca con gioia, ci sono dei ragazzi che si vogliono bene e si vede". Così Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, parlando ai microfoni di Sky Sport: "Verratti? Lavoravo al Palermo e Verratti era un "bambino" che aveva esordito in serie C. Massara era con me, voleva correre a prenderlo ma non ci siamo riusciti, è un grande rammarico".