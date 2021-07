"Siam pronti alla morte... but not yet". Le analisi inglesi: Chiellini simbolo dello spirito azzurro

"Siam pronti alla morte... but not yet", non ancora. L'Italia che batte la Spagna a Wembley e vola in finale di Euro2020 trova grande risalto anche nelle analisi dei media inglesi. Impossibile non fosse così, visto che esistono il 50% di possibilità che l'11 luglio sia proprio la squadra di Southgate l'avversaria degli azzurri. L'Independent si focalizza sulla prestazione e la leadership di giorgio Chiellini, per raccontare il meraviglioso successo dell'Italia. Il fisico e la corsa non è più quella di un tempo, per il capitano della Juventus. Ma dove non arrivano i muscoli arriva la testa, la personalità. Chiellini ha lottato e combattuto, ha guidato i suoi e si è sgolato con tutti. Chiellini sapeva che quei minuti dei calci di rigore sarebbero potuti essere gli ultimi della sua carriera in Nazionale, ma ha vissuto il tutto con carattere e simpatia. Lo scherzo e le risate con Jordi Alba raccontano molto in tal senso, ma ancora non è finita. "Siam pronti alla morte", cantano gli Azzurri prima di ogni partita. Però l'Independent ha ragione. But not yet, non ancora.