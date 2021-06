Spagna, Ferran Torres show con gol e assist: il più giovane dai tempi di Fabregas a Euro 2008

E' Ferran Torres uno dei protagonisti degli ottavi di finale tra Spagna e Croazia, al momento ai supplementari dopo il parziale di 3-3 al 90'. Lo spagnolo, infatti, a 21 anni e 120 giorni è il giocatore più giovane ad aver sia segnato sia fornito assist in una singola partita di un grande torneo (Mondiale o Europeo, ndr) dai tempi di Cesc Fabregas (21 anni 37 giorni) contro la Russia a Euro 2008.



2 – Ferran Torres (21y 120d) is the youngest player to both score and assist in a single major tournament match (World Cup/Euros) for Spain since @cesc4official (21y 37d) vs Russia at EURO 2008. Talent. #EURO2020 pic.twitter.com/fn5gi7aGEJ

— OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021