Spagna, Luis Enrique: "Sono deluso, abbiamo creato poco. Ora testa al prossimo match"

Il CT della Nazionale Spagnola, Luis Enrique, dopo il pareggio ottenuto contro la Polonia, è parso molto deluso nel post partita: "Devo rivedere la gara e analizzarla a fondo. Le sensazioni non sono delle migliori, ovviamente. Forse siamo stati superiori, ma non abbastanza per vincere nettamente. Non ci hanno dato molte possibilità di sfondare (la Polonia, ndr). Mi aspettavo una superiorità maggiore da parte nostra per creare più occasioni da rete, ma non ci siamo riusciti. Molte volte il risultato si riequilibra e quando non è positivo dobbiamo analizzare a fondo la partita”. Concludendo poi: “Da allenatore ho sempre dovuto risolvere tanti problemi, questo gruppo mi dà la massima fiducia. Dobbiamo cercare di dare una gioia ai tifosi. Cercheremo di vincere il prossimo match, altrimenti saremo fuori".