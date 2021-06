Spagna-Svezia 0-0, Andersson: "Soddisfatto di come abbiamo condotto la partita"

Al termine della gara di Siviglia che ha visto la Svezia costringere al pareggio una Spagna più attrezzata ma sterile sotto porta, il commissario tecnico degli scandinavi Jan Andersson ha commentato la prestazione dei suoi:

"Sono soddisfatto di come abbiamo condotto la partita - riporta Aftonbladet.se -. Abbiamo incontrato lo stesso tipo di difficoltà lo scorso autunno (nelle gare di qualificazione, n.d.r.) e lì eravamo stati un po' ingenui. Penso che oggi siamo stati un po' troppo bassi nel primo tempo, ad inizio partita ci siamo mossi senza essere aggressivi. Non mi è sembrato molto bello, ma non si può dire che siano piovute occasioni da gol per la Spagna, anche se hanno tenuto molto la palla.

Considerando il caldo e il campo in trasferta in Spagna, contro questo tipo di difficoltà, i ragazzi nel complesso hanno fatto un grande sforzo di cui sono estremamente soddisfatto".