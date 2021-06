"Sta abbastanza bene". Mancini e le condizioni di Verratti: spezzone con la Svizzera?

“Sta abbastanza bene, vediamo”. Così Roberto Mancini, ai microfoni di Sky, ha parlato delle condizioni di Marco Verratti, il cui recupero si avvicina sempre di più. Il centrocampista del PSG, anche a seconda dell’andamento della partita, potrebbe essere protagonista di uno spezzone domani contro la Svizzera. Poi, se tutto andrà per il meglio come il Mancio e tutti gli azzurri sperano, potrebbe anche arrivare l’occasione di una maglia da titolare col Galles per certificare al cento per cento il recupero.