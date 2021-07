Svizzera, Freuler: "Sarà difficile ripetere tutte le emozioni viste contro la Francia"

Il centrocampista della Svizzera, Remo Freuler ha parlato a euro2020.com tornando sulla vittoria di lunedì contro la Francia che ha portato gli elvetici a una storica qualificazione ai quarti di finale degli Europei: "È stato incredibile per l'evolversi della partita, si è passati da essere fortunati a tristi a felici. Sarà difficile ripetere qualcosa di simile. C'era un po' di pressione perché la Svizzera non si è mai qualificata per i quarti di finale. Raggiungere un obiettivo simile contro una squadra contro la Francia è una grande gioia per me e per l'intera nazione".