Ucraina, parla Sheva: "La squadra sa cosa deve fare. Pioggia? Speriamo non tempesta"

L’Ucraina riparte dalla gara contro la Macedonia del Nord, dopo la sconfitta negli ultimi minuti contro l’Olanda. Ne ha parlato il ct Andrij Shevchenko: “Con la squadra ci capiamo benissimo, sanno che cosa dobbiamo fare. Siamo pronti, anche a livello mentale: è un torneo prestigioso, non si gioca la fase finale degli Europei ogni anno”.

Cosa non ha funzionato con l’Olanda?

“Penso che abbiamo lavorato bene sulle transizioni. Quello che non abbiamo creato bene è stato fare pressing a centrocampo. Abbiamo buoni giocatori, ma lo stesso vale anche per l’Olanda: hanno fatto tanta pressione a fine primo tempo ed era difficile per noi attaccare. Abbiamo reagito bene nella ripresa, abbiamo iniziato a creare dei pericoli. Ci sono state cose positive e negative. Giocando contro squadre di quel livello sai che non puoi prevedere tutto quel che succederà”.

Ha dato qualche consiglio ai suoi giocatori in caso di pioggia?

“Beh, il tempo è sempre un fattore. Spero che non ci sia un temporale tale da fermare la gara. Speriamo che, anche se pioverà, saremo in grado di completare la squadra”.