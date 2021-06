Ultima spiaggia per la Spagna. Llorente: "Le critiche non sono esagerate, dobbiamo vincere"

La Spagna rischia una clamorosa eliminazione nella fase a gironi. La squadra di Luis Enrique dovrà battere la Slovacchia per qualificarsi agli ottavi di finale e Marcos Llorente suona la carica ai microfoni di Cuatro, spiegando anche la sua posizione in campo: "Sono stato convocato come terzino destro. Qualsiasi altra collocazione sarebbe una sorpresa. Mi sento a mio agio come terzino, anche se nell'Atletico gioco avanti, ma i compagni e il modo di giocare sono diversi. Sono felice e tranquillo".

Come sta la squadra : "Non vediamo l'ora che arrivi la partita. Abbiamo molta fiducia in noi stessi e le nostre idee sono molto chiare".

Possibili cambiamenti : "Non sappiamo se ci saranno. L'allenatore ci ha parlato della partita, domani lavoreremo nello specifico. Non abbiamo idea dei cambiamenti, decide lo staff tecnico".

Clima positivo: "È il modo migliore per affrontare questa situazione. È strano, nessuno di noi pensava che saremmo arrivati ​​alla terza partita in questa posizione. Siamo tutti uniti".

Le critiche : "Non sono esagerate. Sappiamo le esigenze che ci sono nel calcio. Avremmo voluto vincere entrambe le partite".

Messaggio ai tifosi : "Qualsiasi dubbio si risolve vincendo la prossima partita, con una buona prestazione e dei gol. Ciò avvicinerebbe i tifosi. Dico loro di fidarsi di noi e di sostenerci".

Tutto o niente : "Dobbiamo vincere, non abbiamo mai nient'altro in mente. Insieme ai tifosi andremo avanti".