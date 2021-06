Un'autorete, due gol annullati e tanta qualità. La Francia batte 1-0 la Germania all'Allianz

Bella partita, all'Allianz Arena, fra Francia e Germania. Per molti addirttura una finale anticipata di Euro2020. 1-0 il risultato finale in favore della Francia, brava a proteggere fino al 90' l'autogol del primo tempo di Mats Hummels che a conti fatti decide il match.

IL TRIDENTE NON INCIDE, CI PENSA HUMMELS - Mentre tutti aspettavano lo show del tridente delle meraviglie Griezmann-Benzema-Mbappé, la prima frazione la decide un maldestro autogol di Mats Hummels. Minuto 20, Pogba si inventa una sventagliata di esterno per la corsa di Hernandez che mette dentro un cross forte e teso di mancino su cui interviene il difensore tedesco mandando il pallone alle spalle di Neuer per l'1-0 con cui si chiude il primo tempo.

LA GERMANIA C'E', A INIZIO RIPRESA - Nel secondo tempo la Germania ha un altro spirito, un'altra cattiveria agonistica. Anche se la prima azione è francese, col palo di Rabiot (che sembrava comunque in fuorigioco). Poi tanta Germania: Gnabry sfiora il pareggio con un destro strozzato su cross di Gosens, poi l'esterno dell'Atalanta si butta nel mezzo con un classico inserimento gasperiniano ma Neuer c'è. La Francia, da parte sua, si limita a pungere in contropiede con la straordinaria velocità di Mbappé.

MERAVIGLIA DI MBAPPE'. MA E' FUORIGIOCO - AL 67' è proprio la stella del PSG ad incendiare i tifosi: palla al piede, punta tutta la difesa tedeca e con un colpo da biliardo trova un pertugio inesistente mandando alle spalle di Neuer. Ma l'arbitro Del Cerro Grande, assistito dal VAR, annulla per fuorigioco millimetrico. L'ex Monaco fa alzare in piedi l'Allianz anche pochi minuti dopo, con uno scatto bruciante che probabilmente solo lui può fare, ma Hummels lo recupera probabilmente con un fallo da rigore non ravvisato.

GERMANIA MAI DOMA, BENZEMA FUORIGIOCO - La squadra di Low, nonostante le difficoltà, non esce mai dalla partita. Anche se più volte ci va vicino. Come all'85', quando la Francia orchestra un contropiede micidiale sull'asse Pogba-Benzema-Mbappé che porta alla rete dell'attaccante del Real Madrid. Ma Del Cerro Grande, consigliato dal VAR, annulla per fuorigioco. A quel punto Low si gioca il tutto per tutto mandando dentro una manciata di giocatori offensivi come Sane, Volland e Werner. Ma il risultato, nonostante gli sforzi, non cambia. Con la Francia che al netto dei gol annullati a Mbappé e Benzema si accontenta dell'autorete di Hummels per trovare il primo successo a Euro2020.