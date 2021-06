Ungheria-Francia 1-1, le pagelle: il giorno di gloria di Attila Fiola. Benzema e il gol perduto

vedi letture

UNGHERIA (pagelle a cura di Massimiliano Rincione)

Gulacsi 6.5 - Ottimo, soprattutto nel primo tempo. Non può nulla sul gol di Griezmann.

Botka 6 - Tiene botta benissimo su Mbappé e Benzema, mettendoci tanta fisicità.

Orban 5 - Suo malgrado, regala l'involontario assist per il gol di Griezmann vanificando una prestazione che meritava la sufficienza.

Szalai 6 - Bene in chiusura sulle mezzali francesi, tiene bene il terzetto.

Nego 6.5 - Protagonista delle dichiarazioni pre-partita, fa bene contro l'ex compagno Griezmann proponendosi in avanti.

Kleinheisler 6 - Lotta su ogni pallone, provando a smistare. Fa il suo soprattutto nel primo tempo. (Dall'84' Lovrencsics sv).

Nagy 5 - Perde un po' troppi palloni in questa partita, risultando alle volte impreciso.

Schafer 6.5 - Sempre presente nel ribaltamento dell'azione, fa il massimo. (Dal 75' Scseri sv)

Fiola 7 - Eroico: realizza il gol che infiamma la Puskas Arena.

Sallai 5.5 - Alle volte un po' troppo lezioso, si specchia sulle proprie giocate. Szalai sv Difficile valutare la sua prestazione, esce dopo nemmeno mezzora di gioco.

Dal 26' Nikolics 6 - Combatte e fa a sportellate tornando a coprire in difesa: sacrificio e abnegazione vera.

FRANCIA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Lloris 6 - Non irreprensibile in occasione del gol dell'Ungheria, con Fiola che lo uccella sul suo palo. Ha una grande intuizione in occasiondel gol del pari innescando l'azione col suo lancio lungo.

Pavard 5 - In difficoltà sin dai primi minuti al punto da dover ricorrere alle cattive. Si fa bruciare da Fiola in occasione del gol.

Varane 6 - Quando l'Ungheria prende coraggio lui c'è chiudendo gli spazi con grande senso della posizione e dell'anticipo. Potrebbe fare qualcosa di puù su Fiola lanciato a rete, anche se non è il colpevole principale.

Kimpembe 6 - L'azione parte spesso dai suoi piedi. Soffre poco, ha una buona intesa con il compagno di reparto.

Digne 6 - È l'unica novità rispetto alla partita contro la Germania. Qualche buon affondo e un bel cross per un'incornata di Mbappé. Cala d'intensità col passare dei minuti.

Kante 6 - Con Pogba fa filtro, contrasta e ribalta l'azione. Prova generosa come sempre.

Pogba 6- Pomeriggio difficile anche per il campione del Manchester United, sebbene dai suoi piedi nascono cose interessanti e la sua fisicità fa la differenza anche nei contrasti. (Dal 76' Tolisso sv).

Rabiot 5.5 - Ordinato e poco più. Osa poco, è facilmente controllato dagli avversari ed è inevitabilmente sacrificato quando c'è da recuperare. (Dal 57' Dembélé 6 - Entra e dà brio all'attacco, è veloce e imprevedibile. Sfiora subito il gol venendo fermato dal palo. Dall'87' Lemar sv).

Griezmann 7 - Salvatore della patria col suo gol del pareggio. Generoso in avanti, dai suoi piedi nasce una buona azione da gol mal sfruttata da Benzema.

Benzema 5 - Tornato a furor di popolo, fa un grande buco nell'acqua. Spreca un gol semplice, viene ingabbiato dai difensori ungherese. Viene infine sostituito. (Dal 76' Giroud sv).

Mbappé 7 - Giocatore fondamentale per la Francia, per la sua classe e velocità. Con l'Ungheria compatta in difesa è comunque in grado di generare pericoli nella sua abilità a saltare l'uomo. Con la sua classe inventa un assist mal sfruttato da Benzema, con la sua velocità sfrutta un contropiede da cui nasce l'1-1 di Griezmann. Meriterebbe il gol, lo prova di testa e di piede ma la mira e Gulacsi gli dicono di no.

Allenatore Didier Deschamps 5.5 - Marco Rossi lo incarta e a un certo punto sembra non riuscire a uscirne fuori dalla morsa ungherese. I cambi riescono a dare nuova linfa, in particolar modo Dembélé.