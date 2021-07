Zenga: "Donnarumma giovanissimo e già leader. Potrà essere il numero uno al mondo"

"Come ho visto finora Donnarumma in questo Europeo? Le prime tre partite potevo giocarle anche io, poi come lo conosco: ragazzo che sa quello che vuole dalla vita e si fa scivolare addosso tutto. Anche la vicenda Milan-Psg". Parla così Walter Zenga a La Gazzetta dello Sport: "Questa Italia ha cinque leader: i due carismatici, Bonucci e Chiellini, quello tattico che è Jorginho e quello di fantasia, Insigne. E poi il leader calmo, Gigio, perché dà sicurezza a tutti".

Oggi lo mette fra i primi 10, 5 o 3 al mondo? E potrà diventare il numero uno come lei? "Troppo complicate queste classifiche. Si può dire che, quali che saranno le quattro semifinaliste di questo Europeo, lui è quello che ha dato la sensazione di maggior affidabilità. Rispetto a me che avevo esordito in A a 23 anni ha un grande vantaggio: ha 22 anni, ha già più di 200 partite con il Milan, ha fatto le coppe, sta giocando un Europeo da titolare e sta per giocare con il Psg: come non sperare che un giorno quel posto possa essere tuo?".