A tutto Tiago Pinto: Dzeko spodestato, fiducia in Fonseca. Il general manager a 360°

Conferenza stampa a 360°, come se ne vedono poche negli ultimi tempi, per il neo general manager della Roma Tiago Pinto che oltre che sul mercato di gennaio, ha parlato anche e soprattutto delle del caso Dzeko, dando piena fiducia a Fonseca e togliendo definitivamente, almeno per il momento, la fascia di capitano al bosniaco: "È importante chiarire la situazione, è stato scritto molto su questo. I club vivono con dinamiche simili a quelle di una famiglia e le famiglie hanno problemi, quando le risolvono ne escono più forti. Edin è un attaccante forte e di grande personalità, un grande professionista, Fonseca è il leader nel nostro progetto sportivo e gli abbiamo affidato il nostro futuro a breve e medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni con Edin e mister volte a rafforzare la reciproca fiducia, sono state riunioni positive. Adesso dobbiamo concentrarci solo su questo. Il bene collettivo della Roma è più importante dei singoli. La fascia di capitano? In questo momento non è Edin il capitano, il club deve sostenersi su disciplina e regole, sono sicuro che Edin lavorerà per un futuro positivo del club".

Tiago Pinto ha poi parlato anche della trattativa Dzeko-Sanchez con l'Inter: "In primo luogo vorrei fare le mie le parole di Beppe Marotta, dirigente competente ed esperto, tutto quello che ha detto corrisponde al vero. Ho avuto una riunione con Piero Ausilio, una persona che stimo molto ed è stato particolarmente gentile e cordiale, abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo mai arrivati ad una vera e propria trattativa. Personalmente ritengo che la grandezza di un club dipenda dalla grandezza dei propri tifosi. Vengo da una società con una tradizione simile, ma la decisioni che prendiamo devono corrispondere al bene per la proprietà".

Infine i rinnovi, quello di Pellegrini prima e di Mkhitaryan poi: "Tutti nel club, io, Dan, Ryan e il mister, riteniamo che Lorenzo rappresenti tutti i valori del nostro progetto: un giocatore giovane ma molto legato alla società, siamo ottimisti e a breve ci rivedremo col suo agente, contiamo di risolvere tutto. Mkhitaryan è molto importante per noi e non solo per il rendimento sportivo. In Europa è alle spalle solo di Bruno Fernandes, ma è anche un professionista eccellente. In questo progetto può essere importante per crescere i giovani. Nel suo contratto c'è una clausola che gli permette di esprimere un'opinione sulla permanenza, ma non mi aspetto problemi. A breve vedremo il suo agente per risolvere la questione".