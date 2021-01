Caos Roma: ko a tavolino, Dzeko fuori e ammutinamento ma Fonseca non molla

vedi letture

La notizia era ufficiosa fin dal post-partita di martedì scorso, ieri è arrivata anche l'ufficialità. "Il Giudice Sportivo delibera di infliggere alla Soc. Roma la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3" a causa delle sei sostituzioni e del mancato rispetto del regolamento. La partita in questione è ovviamente il 2-4 di Coppa Italia con lo Spezia, in cui i giallorossi hanno prima perso sul campo e poi - ora ufficialmente - anche a tavolino.

E FONSECA? OSTENTA FIDUCIA - Regolarmente presente in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico lusitano non si è scomposto alle inevitabili domande su un possibile esonero: "Io ho sempre sentito l'appoggio del presidente, in tutto questo tempo che sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me non è una questione". E sul rapporto con Dzeko, mai decollato, il mister è stato vago: "Sfortunatamente abbiamo qualche problema con Pedro e Mkhitaryan che è in dubbio. Dzeko ha avuto una contusione nella partita. Ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita. Io sono concentrato per domani. Devo concentrarmi su chi giocherà domani".

AMMUTINAMENTO E ASSENZE - Fuori Dzeko, Mkhitaryan e Pedro contemporaneamente, le voci di rottura insanabile con il bosniaco aumentano. Specie considerando che il capitano giallorosso è stato tra i capigruppo a guidare l'ammutinamento di ieri, con i calciatori rimasti negli spogliatoi per tre ore e che avrebbero detto al portoghese: “Noi non ci alleniamo”. Conflitto risolto nel giro di tre ore, con il ritorno in campo nel pomeriggio, come già accaduto l’altro ieri, e Fonseca che, pur uomo solo al comando, avrebbe capito come la squadra non gli stia comunque remando contro.