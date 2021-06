Christian Eriksen sta meglio e scrive dall'ospedale. L'Inter intanto pensa di fargli visita

Christian Eriksen sta bene. Anzi, meglio. Ad aggiornare sulle condizioni dopo l'arresto cardiaco durante la gara contro la Finlandia è lo stesso danese che dall'ospedale Rigshospitalet ha utilizzato i social per rassicurare i tifosi di tutto il mondo: "Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e fantastici saluti e messaggi da tutto il mondo. Ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora fare alcuni esami in ospedale, ma sto bene. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti noi, vi auguro il meglio, Christian", le parole del giocatore.

Insomma, in queste ore Eriksen si sottoporrà ad ulteriori esami, prima di tornare a casa dalla famiglia per provare a riprendere la sua normalità. Intanto l'Inter, proprietaria del suo cartellino, sta pianificando una visita in Danimarca con una delegazione dirigenziale. Un modo ulteriore da parte dei nerazzurri per star vicino al proprio giocatore nel momento forse più difficile della sua vita.