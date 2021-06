Inter pronta a volare da Eriksen: parte della dirigenza sta pianificando la visita a Copenaghen

vedi letture

Da una parte il messaggio di Christian Eriksen, sorridente, dall'ospedale di Copenaghen dove è tuttora ricoverato per accertamenti, dall'altra l'Inter che sta pianificando la visita al centrocampista nerazzurro. L'Inter, infatti, sta aspettando la certezza del momento o del giorno (oggi o domani) in cui sarà possibile far visita a Copenaghen al danese. Parte della dirigenza, in compagnia del medico del club Piero Volpi, è pronta a volare in Danimarca.