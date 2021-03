Delusione Sampdoria al Dall'Ara. Tra Irrati e "poca malizia", Ranieri mastica amaro

E' amaro il post gara del Dall'Ara per la Sampdoria. Partita col piede giusto, la squadra blucerchiata alla fine esce sconfitta nonostante una buona prova offensiva. A non funzionare contro il Bologna, del resto, non è stato certamente l'attacco - men che meno Quagliarella -, anche se le occasioni non concretizzate alla fine risultano oltre il numero consentito.

A tradire Ranieri, più che altro, ci ha pensato la difesa, incapace di contenere il ritorno del Bologna dopo una prima fase di difficoltà dei rossoblù. "Meritavamo il pareggio. Non abbiamo demeritato", ha sottolineato il tecnico Ranieri che - oltre ad evidenziare la poca malizia dei suoi giocatori - non ha usato molti giri di parole per descrivere l'arbitraggio di Irrati.

Decisioni arbitrali a parte, la delusione per la prestazione collettiva non può essere celata con naturalezza. Come ripartire, dunque, in una stagione che si preannuncia difficile fino alla fine? Curando i dettagli, come ad esempio ha evidenziato Candreva dopo il ko per 3-1, e puntando sempre di più sui leader della squadra come Quagliarella. Uno che - gol a parte - non si tira mai indietro.