Donnarumma e il Milan, un rinnovo da scrivere: da aprile si entra nella fase clou

Gianluigi Donnarumma e il Milan: una storia da rinnovare. Ma ci vorrà del tempo. La situazione del giovane portiere rossonero è di quelle che tengono in ansia i tifosi, come del resto già accaduto in passato. Nel frattempo, Gigio si è pero confermato come il miglior portiere della Serie A, non più solo un giovane talento dal futuro assicurato. Anche per questo, il rinnovo è tutto da scrivere: da aprile in poi la trattativa entrerà nel vivo, la distanza tra richiesta e offerta è sensibile, tutta da colmare (qui i dettagli). L’esito non è scontato: la prima volta fu il cuore a decidere, la sensazione è che oggi al Diavolo serva anche il portafogli. Perché le grandissime d’Europa sono pronte a fare la loro mossa.