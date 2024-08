Dybala verso l'Al-Qadsiah. Triennale da 65 milioni, il club arabo tratta con la Roma per il cartellino

Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Roma e dalla Serie A. L'attaccante argentino ha trovato l'intesa con l'Al-Qadsiah, accettando il triennale proposto dal club saudita. Un ricco triennale, visto che gli arabi hanno messo sul piatto 20 milioni più bonus a stagione, per un totale di 65 milioni circa in tre anni. Adesso la palla passa ai club, con gli arabi che devono ancora trovare l'intesa con la Roma per il cartellino della Joya.

Ecco l'offerta del club arabo alla Roma

Dopo aver trovato l'intesa con il giocatore, il ricco club saudita deve trovare l'accordo con la Roma: gli arabi hanno messo sul piatto 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore, in scadenza di contratto nel 2025. Nelle prossime ore è attesa la risposta ufficiale della Roma, se sarà acccettata la Joya lascerà l'Italia per iniziare questa nuova avventura in terra araba.