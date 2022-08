Ecco Thiaw: il Milan accoglie il nuovo che avanza in difesa. Anche grazie a Paqueta

vedi letture

Giornate di difensori, all'ombra della Madonnina. Il Milan ha accolto a Linate il centrale che Pioli tanto voleva. È atterrato Malick Thiaw, classe 2001 prelevato dallo Schalke 04, cercato in passato anche da Liverpool e Napoli. Paragonato a Matip, di cui a distanza di pochi anni ha raccolto l'eredità nella difesa di Gelsenkirchen, all'apparenza perfetto per adattarsi ai metodi e alla filosofia dell'allenatore campione d'Italia.

6 milioni in Germania, quelli di Paquetà. Cambiate le priorità in casa Milan: sembrava che al primo posto della lista vi fosse un centrocampista e invece è arrivato un difensore. Comprensibile, visto che altrimenti lì dietro la coperta sarebbe stata piuttosto corta. Un affare possibile anche grazie a un centrocampista rossonero, ma del passato: dalla cessione di Lucas Paqueta al West Ham arriveranno nelle casse milaniste 6 milioni di euro. Gli stessi che saranno poi girati in Germania.