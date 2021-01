Eriksen segna in amichevole ma il futuro resta incerto. E ieri l'Inter ha incontrato gli agenti di Lautaro

Inter a lavoro fra campo e mercato. Ad Appiano Gentile la squadra ha svolto una seduta congiunta con la Pro Sesto, 4-0 il risultato dell'amichevole con doppietta di Eriksen. E proprio il danese continua ad essere nome caldo sul mercato: ad oggi l'unica squadra che sembra aver mosso passi concreti è il Tottenham, mentre nelle scorse ore è emerso il possibile interesse dell'Arsenal in uno scambio con Lucas Torreira (oggi in prestito all'Atletico Madrid).

Ma le attenzioni nerazzurre si sono concentrate soprattutto sui movimenti andati in scena all'interno della sede di Viale della Liberazione: a metà pomeriggio infatti si sono presentati Beto Yaque e Rolando Zarate, gli agenti di Lautaro Martinez. Ufficialmente si è trattato solo di una visita di cortesia, un incontro programmato da tempo e slittato a ieri solo per colpa delle restrizioni legate al Covid. Ma inevitabilmente le parti hanno affrontato anche il tema futuro del Toro e l'argomento rinnovo del contratto fino al 2025. "Non abbiamo parlato della possibilità di togliere la clausola", ha detto lo stesso Yaque all'uscita dal summit. Ma una volta chiuso il mercato le trattative per il prolungamento (e anche l'argomento clausola) diventerà tema caldissimo per Marotta e Ausilio.