"Forza Parma". I ducali abbracciano Dennis Man, colpo romeno benedetto da Mutu

“Forza Parma”. Meglio di così, Dennis Man non poteva presentarsi al pubblico crociato. L’attaccante romeno, prelevato per 13 milioni più 2 di bonus dal FCSB, ex Steaua Bucarest, è arrivato nel tardo pomeriggio a Collecchio, per il consueto rituale di visite mediche e firma sul contratto che lo legherà al Parma. La cessione più fruttuosa nella storia del massimo campionato romeno, benedetta anche da una leggenda come Adrian Mutu, che al ds emiliano Carli ha assicurato: “È fortissimo”. E su Man arriva anche il giudizio nel complesso positivo di Ioan Sabau, altro grande ex calciatore romeno, visto in Italia con la maglia del Brescia: “Bravo, anche se gli manca forza fisica. È uno dei più grandi talenti della Romania, ma viene da un campionato che è calato”. Ora la sfida in Serie A.