Grande con le piccole, piccola con le grandi: la Roma perde a Torino, Fonseca ha un problema

Altro giro, altra sconfitta nei big match. Troppe per diventare un caso: la Roma ritrova Edin Dzeko. Il bosniaco è stato schierato solo a partita in corso per decisione di Paulo Fonseca e non per questioni fisiche, come ha spiegato lo stesso allenatore portoghese dopo il 2-0 incassato a Torino contro la Juventus. Una sconfitta che conferma il preoccupante trend in casa dei giallorossi, puniti nonostante un bel fraseggio (e infatti le insufficienze in pagella sono limitate) ma ancora una volta incapaci di portare a casa il risultato contro una squadra della parte sinistra della classifica. Grande con le piccole, piccola con le grandi: un ritornello che inizia a definire la stagione della Roma. E può essere davvero un problema.