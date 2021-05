Guardiola nella storia del City con la finale di Champions. PSG, Mbappé è assenza determinante

Il Manchester City raggiunge la prima finale di Champions League della sua storia battendo, con merito, il PSG anche nel ritorno dell’Etihad. 2-0 il finale in favore degli uomini di Pep Guardiola, dopo il successo 2-1 al Parco dei Principi la settimana scorsa per un risultato complessivo di 4-1. Il mattatore di giornata è Riyad Mahrez, autore di una doppietta dopo la rete dell’andata. Ma oltre all’ex Leicester sono tanti i giocatori in evidenza, da Ruben Dias a Zinchenko, da De Bruyne a Foden. Evidentemente soddisfatto Pep Guardiola che ha visto i suoi tenere in mano la partita dall’inizio alla fine: “Un risultato che resterà per sempre”, ha commentato a fine partita.

Chi non può essere soddisfatto è il PSG e il suo tecnico Mauricio Pochettino. I parigini, orfani di Mbappé out per problemi muscolari, non riescono a concretizzare la solita mole di gioco. L’ultimo passaggio è spesso problematico, Icardi è completamente estraneo al gioco, Neymar si incaponisce in dribbling e giocate che proprio non riescono. Il più deluso di tutti nel post partita è Marco Verratti che non le manda a dire all’arbitro Kuipers. Mentre il dt Leonardo vede il bicchiere mezzo pieno, parlando di ko maturato per dettagli ma di base solida su cui costruire i successi futuri.