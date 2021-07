Hakimi è del PSG. L'Inter lavora al rinnovo di Barella, oggi si presenta Simone Inzaghi

vedi letture

Dopo settimane di trattative, l'Inter ha chiuso la prima (e almeno nei progetti unica) cessione di spessore della sua estate. Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Di dubbi oramai ne erano rimasti ben pochi, con i parigini che pagheranno, con i bonus, una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Dopo l'ufficialità è poi arrivato il ringraziamento nerazzurro al marocchino, così come le prime parole da calciatore del PSG.

Quella di ieri è stata però una giornata calda anche su diversi altri fronti: il rinnovo di Kolarov per un'altra stagione è ufficiale, nel prossimo futuro dovrebbe toccare anche a Niccolò Barella. Nella sede nerazzurra si è visto anche l'agente di Joao Mario insieme ai dirigenti del Benfica, col passaggio del centrocampista che sembra oramai prossimo. Ma in Viale della Liberazione c'è stato tempo anche per accogliere Simone Inzaghi ed il suo staff. Una visita per definire gli ultimi dettagli in vista dell'avvio della stagione. Poi, domani, la presentazione alle ore 13 e da giovedì porte aperte alla Pinetina con l'arrivo dei primi giocatori dopo le vacanze estive.