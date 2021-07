tmw Inter, Inzaghi in sede per preparare la stagione: presente anche lo staff

Primo giorno a Milano per Simone Inzaghi come tecnico dell'Inter e meeting con staff e dirigenza per preparare la stagione. Il tecnico nerazzurro inizierà la sua avventura domani con la conferenza stampa ed ha lasciato da pochi minuti la sede di via della Liberazione.