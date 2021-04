I dolori di Ibrahimovic: dall'espulsione a Parma alla violazione della zona rossa a Milano

Giornata complicata per Zlatan Ibrahimovic, espulso nell'ultima sfida contro il Parma. Gli audio ambientali non chiariscono il perché del rosso, visto che sembra un normale colloquio fra i due senza nessuna offesa. Quindi è possibile un fraintendimento alla base dell'episodio. Il Milan però affila le armi: certa una giornata di squalifica, è possibile un ricorso in caso di più turni.

Non è finita qui. Perché Ibrahimovic ha violato la zona rossa. Fanpage svela come il giocatore sia stato in un ristorante di Milano, anche se la sua versione è quella di un incontro di lavoro fra le parti.