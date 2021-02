I record di Ibrahimovic e l'apertura di Maldini: il rinnovo col Milan oggi è un po' più vicino

A parole, Zlatan Ibrahimovic ha sempre rimandato il discorso. Spostando la decisione nel tempo e facendola ricadere principalmente sulle spalle dei dirigenti del Milan. Ma il rinnovo di contratto dello svedese, visto il rendimento in stagione e il traguardo dei 501 gol segnati con le maglie di club, potrebbe diventare presto realtà. Con i fatti e a parole, Ibra ha sempre ammesso il proprio divertimento nel guidare questo Milan verso il ritorno alla gloria e per il momento la strada sembra essere quella giusta. Non solo per il primato in classifica e il controsorpasso verso l’Inter. “Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo, ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”. Una dichiarazione d’intenti bella e buona, quella firmata Paolo Maldini che nelle scorse ore ha così risposto a domanda precisa sul prolungamento di Zlatan. Insomma, tutti i tasselli piano piano sembrano andare al proprio posto e certamente la continuità realizzativa dello svedese ha aiutato il Milan ad arrivare a questa decisione. Che non è ancora stata presa, ma a differenza del recente passato adesso la palla sembra nelle mani (e fra i piedi) di Ibrahimovic. Col Milan che, almeno a parole, sembra fermamente convinto ad andare avanti col suo uomo simbolo. Nonostante il traguardo dei 40 anni che taglierà il prossimo 3 ottobre.