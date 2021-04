Il City passa e Guardiola si toglie un pensiero, il BVB recrimina. Brillano due inglesi

Bellissimo, ma a fatica. Il Manchester City, dopo il 2-1 dell’andata, batte il Borussia Dortmund in Germania con lo stesso risultato. Pep Guardiola vola così in semifinale di Champions League, per la prima volta da quando allena la formazione inglese. Un sollievo, assicura il diretto interessato dopo il successo, perché la pressione derivante dalla competizione è tale da farsi sentire eccome per i Citizens. Dall’altro, il BVB e Terzic contestano le decisioni arbitrali, anche se in questo caso il rigore procurato da Emre Can è una chiamata con connotati ben diversi rispetto al clamoroso gol annullato all’Etihad. Passa la formazione migliore, sulla carta e non solo, ma non senza sofferenza: prova ne sia che il City ha dovuto inseguire. Brillano due inglesi: Phil Foden, autore del gol decisivo. E Jude Bellingham, che non batte il record di Bojan (e poco male) ma è il migliore in campo. Ora per il City c’è il PSG. Per il Dortmund, la rincorsa alla prossima Champions in Bundesliga.