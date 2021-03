Il Milan osserva Ibra che giocherà con la Svezia. Fra Gigio e Tomori, tempo di mercato e rinnovi

Il casa Milan, come spesso capita, le attenzioni nella giornata di ieri erano tutte o quasi rivolte verso Zlatan Ibrahimovic. Dopo le lacrime di emozione nella conferenza stampa delle scorse ore, Ibra è pronto a riprendere per mano la sua Svezia. L’attaccante, almeno secondo le ultime indicazioni, dovrebbe giocare la prima partita contro la Georgia per poi essere gestito (magari entrando nella ripresa o comunque con impiego part-time) col Kosovo. Dovrebbe saltare, invece, l’amichevole con l’Estonia.

Le scorse ore sono state quelle che hanno dato parola anche a Theo Hernandez, un altro dei grandi protagonisti rossoneri. Nella sua intervista in Spagna, l’esterno ha confessato la propria voglia di restare rossonero e di credere ancora allo Scudetto. Quindi il capitolo mercato e rinnovi: Calhanoglu non è ancora convinto della proposta rossonera, mentre la priorità del club continua ad essere quella di arrivare ad un accordo con Gigio Donnarumma. Quindi una delle rivelazioni dell’ultimo mercato invernale, Fikayo Tomori: Maldini è convinto e vuol riscattarlo, ma per farlo il Milan dovrà spendere 28 milioni di euro.