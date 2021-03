Il Milan sbarca al Teatro dei Sogni: da Ibra a Rashford, tante assenze. Anche Romagnoli a rischio

Stefano Pioli ci crede, contro il Manchester United il suo Milan “può fare bene”. Anche selo stesso tecnico rossonero si è detto “impressionato dalla vittoria Red Devils contro il Manchester City”. Una sfida dal sapore Champions, quella di questa sera fra Manchester United e Milan a Old Trafford. Nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore rossonero non ha parlato di una finale anticipata, ma ha spiegato come un successo nel Teatro dei Sogni possa dare slancio alla sua squadra. Al suo fianco nell’incontro con la stampa anche Fikayio Tomori, difensore arrivato a gennaio che ha parlato anche del suo futuro. Proprio Tomori dovrebbe trovare spazio nell’undici titolare, anche perché Alessio Romagnoli difficilmente sarà della partita a causa di un pestone nella seduta di rifinitura. Assenze pesanti anche fra i Red Devils: gli uomini di Solskjaer dovranno fare a meno di Marcus Rashford che non ha recuperato dal problema alla caviglia, mentre Cavani dovrebbe tornare a disposizione per il match. Oltre a Rashford, out anche De Gea, Van de Beek e Mata.