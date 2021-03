live Milan, Pioli: "Un risultato positivo a Manchester ci darebbe slancio"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parlerà a breve in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, andata degli ottavi di finale di Europa League. Segui le parole dell'allenatore rossonero, direttamente da Milanello, con il live su TMW.

Ore 14.15 inizia la conferenza di Pioli

Una settimana così intensa dà slancio? "Deve dare ancora più sicurezza, quando giochiamo da squadra intensa possiamo fare bene e con lo United ci siamo preparati".

Siete ripartiti dai principi difensivi? "Si parte sempre dall'essere squadra in entrambe le fasi di gioco, sia in fase di possesso che non. Difendiamo bene quando difendiamo tutti attivi".

E' rimasto impressionato dalla gara dello United contro il City? "Molto impressionato, ha vinto il derby contro una squadra che vinceva da 21 gare. Lo United ha vinto meritatamente mettendo in campo una prestazione di qualità e quantità".

Cosa ne pensa di Dalot e del suo futuro? "Siamo contenti della sue prestazioni e della sua crescita. Per quanto riguarda il futuro siamo troppo concentrati sul campionato e sull'Europa League poi non sono io che prende decisioni sul suo futuro".

United-Milan è un'anticipo della finale? "E' una fiale anticipata credo di no, ci sono tante squadre che hanno possibilità di vincere, perchè sono forti. Ma è uno scontro prestigioso con tanta storia e con passato. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni".

E' la partita di Gigio? "Sarà un giocatore determinante come sempre, anche la sua prestazione sarà importante per la squadra".

Pochi giocatori del Milan hanno esperienza internazionale, il pari andrebbe bene? "Queste partite bisogna giocarle al massimo e con grande convinzione, con rispetto affrontiamo una squadra forte. Un risultato positivo domani sera ci darebbe slancio in vista della partita di ritorno".

Quanto tempo serve al Milan per rivedere il Milan dei vecchi tempi? "Stiamo lavorando per tornare a vincere e Maldini ha detto che ci vogliono almeno un paio d'anni di presenza continua in Champions League per pesare di competere a certi livelli e vincere trofei. Bisogna affrontare questa strada da fare con entusiasmo e convinzione".

Il Milan ha tirato fuori il meglio di sè quando ci sono difficoltà? "Abbiamo una scelta da fare: o farci travolgere dalle onde negative o cavalcare quelle positive della convinzione e fiducia. E abbiamo scelto di cavalcarla, poi sarà la squadra a mettere in campo una bella prestazione contro un avversario difficile".

Ore 14.30 finisce la conferenza di Stefano Pioli