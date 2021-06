Il Milan si regala Tomori: 28 milioni al Chelsea, il riscatto del centrale è a segno

Dopo Mike Maignan, ecco Fikayo Tomori: il Milan ha trovato l'intesa col Chelsea e col giocatore per il riscatto. La cifra fissata era di 28 milioni di euro. Il centrale difensivo è a tutti gli effetti rossonero. Una scelta forte e precisa, quella dei dirigenti del Milan, colpiti dai 6 mesi italiani del classe '97.

I numeri col Milan - Arrivato per arricchire numericamente il reparto, Tomori ha impiegato pochissimo a conquistarsi la maglia da titolare. In campionato, su 20 convocazioni, Tomori ha giocato 17 volte, di cui ben 16 da titolare (con un gol contro la Juventus). A queste si aggiungono le 4 apparizioni in Europa League e la presenza in Coppa Italia contro l'Inter. Per un totale, nei suoi primi mesi rossoneri, di 22 presenze e 1 gol.